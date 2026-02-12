Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 12 Febbraio 2026

Teb, cantiere linea T2: avanza la posa dei binari, nuove modifiche alla viabilità

I LAVORI. Nuove modifiche alla viabilità a Bergamo per l’avanzamento dei lavori della Linea T2 Bergamo–Villa d’Almè, la tramvia della Valle Brembana.

Il cantiere della Teb linea T2, prosegue la posa dei binari. Modifiche alla viabilità
Il cantiere della Teb linea T2, prosegue la posa dei binari. Modifiche alla viabilità

Bergamo

Prosegue infatti la fase di posa dei binari lungo l’intero tracciato e, insieme, la realizzazione degli attraversamenti stradali, interventi che – viene indicato nel comunicato – saranno completati entro marzo 2026.

Lavori Linea T2: avanza la posa dei binari

Dopo i cantieri già attivati in città in via Corridoni, via Crocefisso, via Raboni e via Pescaria, da metà febbraio si apre un nuovo fronte di lavoro in via Bergametti, in prossimità della futura fermata «Bg De Gasperi».

Chiusura via Bergametti a Bergamo

Nel dettaglio, dalle 9 di domenica 16 febbraio fino alle 19 di lunedì 16 marzo è prevista la chiusura temporanea del tratto di via Bergametti compreso tra il civico 6 e via De Gasperi, con strada a fondo chiuso e divieto di transito per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa.

Modifiche alla viabilità

Il provvedimento comporterà anche ulteriori variazioni nelle vie limitrofe: in via Pinetti, all’intersezione con via Bergametti, sarà introdotto l’obbligo di proseguire diritto (eccetto i residenti frontisti); in via Einaudi, tra via De Gasperi e il parcheggio pubblico, scatterà il senso unico in direzione di via Motta; infine, in corrispondenza del parcheggio pubblico sarà vietato l’accesso in direzione di via De Gasperi.

Ordinanza del Comune di Bergamo

Per ulteriori informazioni: T2vallebrembana.it e teb.bergamo.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Costruzioni, Proprietà
Teb
Comune di Bergamo