Giovedì 12 Febbraio 2026
Teb, cantiere linea T2: avanza la posa dei binari, nuove modifiche alla viabilità
I LAVORI. Nuove modifiche alla viabilità a Bergamo per l’avanzamento dei lavori della Linea T2 Bergamo–Villa d’Almè, la tramvia della Valle Brembana.
Prosegue infatti la fase di posa dei binari lungo l’intero tracciato e, insieme, la realizzazione degli attraversamenti stradali, interventi che – viene indicato nel comunicato – saranno completati entro marzo 2026.
Lavori Linea T2: avanza la posa dei binari
Dopo i cantieri già attivati in città in via Corridoni, via Crocefisso, via Raboni e via Pescaria, da metà febbraio si apre un nuovo fronte di lavoro in via Bergametti, in prossimità della futura fermata «Bg De Gasperi».
Chiusura via Bergametti a Bergamo
Nel dettaglio, dalle 9 di domenica 16 febbraio fino alle 19 di lunedì 16 marzo è prevista la chiusura temporanea del tratto di via Bergametti compreso tra il civico 6 e via De Gasperi, con strada a fondo chiuso e divieto di transito per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa.
Modifiche alla viabilità
Il provvedimento comporterà anche ulteriori variazioni nelle vie limitrofe: in via Pinetti, all’intersezione con via Bergametti, sarà introdotto l’obbligo di proseguire diritto (eccetto i residenti frontisti); in via Einaudi, tra via De Gasperi e il parcheggio pubblico, scatterà il senso unico in direzione di via Motta; infine, in corrispondenza del parcheggio pubblico sarà vietato l’accesso in direzione di via De Gasperi.
Ordinanza del Comune di Bergamo
Per ulteriori informazioni: T2vallebrembana.it e teb.bergamo.it.
