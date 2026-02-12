Teb, cantiere linea T2: avanza la posa dei binari, nuove modifiche alla viabilità

Prosegue infatti la fase di posa dei binari lungo l’intero tracciato e, insieme, la realizzazione degli attraversamenti stradali, interventi che – viene indicato nel comunicato – saranno completati entro marzo 2026.

Lavori Linea T2: avanza la posa dei binari

Dopo i cantieri già attivati in città in via Corridoni, via Crocefisso, via Raboni e via Pescaria , da metà febbraio si apre un nuovo fronte di lavoro in via Bergametti , in prossimità della futura fermata «Bg De Gasperi».

Chiusura via Bergametti a Bergamo

Nel dettaglio, dalle 9 di domenica 16 febbraio fino alle 19 di lunedì 16 marzo è prevista la chiusura temporanea del tratto di via Bergametti compreso tra il civico 6 e via De Gasperi, con strada a fondo chiuso e divieto di transito per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa.