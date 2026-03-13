Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 13 Marzo 2026

Teb, lavori al rondò dell’Arlecchino: cambierà la viabilità a Villa d’Almè

IL CANTIERE. A Villa d’Almè, all’altezza della rotonda dell’Arlecchino, sono in corso interventi per migliorare l’innesto viario verso via Mazzi e via Dante, in direzione del ponte Rino.

I lavori nei pressi della rotonda si concluderanno nella giornata di venerdì 13 marzo
I lavori nei pressi della rotonda si concluderanno nella giornata di venerdì 13 marzo
(Foto di Bedolis)

Villa d’Almè

Si tratta di un tassello dei lavori legati alla seconda linea della Teb, la Bergamo-Villa d’Almè, pensato per rendere più fluida la circolazione verso la futura stazione della tramvia. L’aiuola centrale è stata rimodellata e leggermente ridotta per ottimizzare gli spazi di manovra. Il cantiere, aperto mercoledì, si concluderà entro la giornata odierna. La zona è uno dei punti più delicati del traffico locale: il flusso è intenso per gran parte della giornata, con picchi nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Per questo si è scelto di intervenire limitando al massimo l’impatto sulla viabilità e senza prevedere chiusure stradali: le operazioni si svolgono con l’assistenza di movieri e con segnaletica dedicata.

Le modifiche verso la Valle Imagna

In vista dell’arrivo del tram, è inoltre programmata l’inversione dei sensi di marcia sui due bracci di via Mazzi, così da agevolare il deflusso dei veicoli e l’accesso alla nuova infrastruttura. Verso la fine di marzo, inoltre, sarà necessario chiudere per un breve periodo un tratto della provinciale 14 della Valle Imagna, in via Gotti, per consentire la posa dei binari nei pressi del capolinea. I dettagli operativi saranno definiti nelle prossime settimane. La realizzazione dei 9,8 chilometri del nuovo tracciato tranviario è prevista entro la fine di giugno, mentre le prime corse dovrebbero partire a settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
Ingegneria
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Teb