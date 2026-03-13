Teb, lavori al rondò dell’Arlecchino: cambierà la viabilità a Villa d’Almè
IL CANTIERE. A Villa d’Almè, all’altezza della rotonda dell’Arlecchino, sono in corso interventi per migliorare l’innesto viario verso via Mazzi e via Dante, in direzione del ponte Rino.
Si tratta di un tassello dei lavori legati alla seconda linea della Teb, la Bergamo-Villa d’Almè, pensato per rendere più fluida la circolazione verso la futura stazione della tramvia. L’aiuola centrale è stata rimodellata e leggermente ridotta per ottimizzare gli spazi di manovra. Il cantiere, aperto mercoledì, si concluderà entro la giornata odierna. La zona è uno dei punti più delicati del traffico locale: il flusso è intenso per gran parte della giornata, con picchi nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Per questo si è scelto di intervenire limitando al massimo l’impatto sulla viabilità e senza prevedere chiusure stradali: le operazioni si svolgono con l’assistenza di movieri e con segnaletica dedicata.
Le modifiche verso la Valle Imagna
In vista dell’arrivo del tram, è inoltre programmata l’inversione dei sensi di marcia sui due bracci di via Mazzi, così da agevolare il deflusso dei veicoli e l’accesso alla nuova infrastruttura. Verso la fine di marzo, inoltre, sarà necessario chiudere per un breve periodo un tratto della provinciale 14 della Valle Imagna, in via Gotti, per consentire la posa dei binari nei pressi del capolinea. I dettagli operativi saranno definiti nelle prossime settimane. La realizzazione dei 9,8 chilometri del nuovo tracciato tranviario è prevista entro la fine di giugno, mentre le prime corse dovrebbero partire a settembre.
