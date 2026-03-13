Teb, lavori al rondò dell’Arlecchino: cambierà la viabilità a Villa d’Almè

Si tratta di un tassello dei lavori legati alla seconda linea della Teb, la Bergamo-Villa d’Almè, pensato per rendere più fluida la circolazione verso la futura stazione della tramvia. L’aiuola centrale è stata rimodellata e leggermente ridotta per ottimizzare gli spazi di manovra. Il cantiere, aperto mercoledì, si concluderà entro la giornata odierna. La zona è uno dei punti più delicati del traffico locale: il flusso è intenso per gran parte della giornata, con picchi nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Per questo si è scelto di intervenire limitando al massimo l’impatto sulla viabilità e senza prevedere chiusure stradali: le operazioni si svolgono con l’assistenza di movieri e con segnaletica dedicata.