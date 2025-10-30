Tenore di vita sproporzionato: confiscati beni per 1,3 milioni a un ex funzionario pubblico

Nella mattinata di giovedì 30 ottobre, la Guardia di Finanza di Bergamo e la Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca di beni immobili e valori per oltre 1,3 milioni di euro, emesso dalla Corte d’Appello di Brescia – Sezione Misure di Prevenzione. Il provvedimento è stato disposto nei confronti di un ex commercialista bergamasco, radiato dall’Albo nel 2005 e oggi detenuto per una serie di reati economico-finanziari.

L’indagine: ricchezza accumulata grazie a truffe e frodi fiscali

L’attività di indagine, condotta in sinergia dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, ha permesso di ricostruire un articolato sistema di frodi che l’uomo avrebbe portato avanti fino al 2022, anno del suo arresto. Secondo gli inquirenti, l’ex professionista avrebbe utilizzato prestanomi e società di comodo per realizzare truffe aggravate ai danni dello Stato, dichiarazioni fiscali fraudolente e false comunicazioni sociali, accumulando oltre 15,7 milioni di euro in modo illecito. Le sentenze emesse tra il 2011 e il 2016 descrivono un meccanismo volto a creare ingenti profitti illeciti, poi reinvestiti in immobili e beni di valore, ora oggetto della confisca.

Un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati

Gli accertamenti patrimoniali e il tracciamento di movimentazioni finanziarie anche transnazionali hanno messo in luce una sproporzione evidente tra il tenore di vita dell’ex funzionario e le sue reali capacità economiche. La Corte d’Appello di Brescia, valutando gli elementi raccolti, ha riconosciuto la pericolosità sociale del soggetto e la provenienza illecita dei beni confiscati.

Latitante per oltre dieci anni in Romania

Consapevole delle attività illecite e prima che le condanne diventassero definitive, l’uomo si era reso irreperibile, rifugiandosi in Romania sotto falso nome per oltre dieci anni. È stato arrestato dalle autorità rumene in esecuzione di un mandato di cattura nazionale per uso di documenti falsi e estradato in Italia, dove sta scontando una pena complessiva di 19 anni, 8 mesi e 11 giorni di reclusione. Le indagini hanno inoltre accertato che la sua latitanza era finanziata da una società bergamasca, della quale egli stesso era amministratore di fatto, che trasferiva fondi su conti rumeni per garantirgli sostentamento.

Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia