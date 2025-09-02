Tensione al Papa Giovanni XXIII: vetri rotti e attrezzature danneggiate, bloccati i parenti di una paziente

Tensione nella tarda mattinata di martedì 2 settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si è reso necessario l’intervento della Polizia di Stato e delle guardie giurate, con il supporto dei carabinieri, per riportare la tranquillità all’ingresso Nord, dove i parenti di una donna ricoverata hanno alzato i toni e dato in escandescenza, scagliandosi contro alcuni agenti e le guardie giurate del presidio ospedaliero bergamasco. A far infiammare il gruppo sarebbe stato un episodio avvenuto alcuni istanti prima all’interno di un reparto.

L’ingresso principale dell’ospedale L’area esterna

Danneggiate alcune attrezzature

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio di una paziente ricoverata si è recato a trovarla insieme ad altri famigliari ma, quando si è visto negare l’accesso alla camera della madre a fronte del regolamento in vigore nel reparto, ha cominciato a colpire il vetro del corridoio con i pugni. Dopo aver rotto la porta, si sarebbe scagliato contro un armadietto per poi danneggiare alcune attrezzature. Bloccato dalle guardie giurate, è stato accompagnato insieme ai parenti all’ingresso dell’ospedale.

I famigliari in attesa fuori dall’ospedale