Cronaca / Bergamo Città
Martedì 02 Settembre 2025

Tensione al Papa Giovanni XXIII: vetri rotti e attrezzature danneggiate, bloccati i parenti di una paziente

IN MATTINATA. Lite sedata martedì 2 settembre da guardie giurate e Polizia dopo l’escalation iniziata in reparto e proseguita all’esterno del presidio ospedaliero.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore
L’intervento delle Forze dell’ordine all’ospedale Papa Giovanni XXIII per un figlio di una paziente ricoverata che ha dato in escandescenze
L’intervento delle Forze dell’ordine all’ospedale Papa Giovanni XXIII per un figlio di una paziente ricoverata che ha dato in escandescenze
(Foto di Bedolis)

Tensione nella tarda mattinata di martedì 2 settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si è reso necessario l’intervento della Polizia di Stato e delle guardie giurate, con il supporto dei carabinieri, per riportare la tranquillità all’ingresso Nord, dove i parenti di una donna ricoverata hanno alzato i toni e dato in escandescenza, scagliandosi contro alcuni agenti e le guardie giurate del presidio ospedaliero bergamasco. A far infiammare il gruppo sarebbe stato un episodio avvenuto alcuni istanti prima all’interno di un reparto.

L’ingresso principale dell’ospedale
L’ingresso principale dell’ospedale
L’area esterna
L’area esterna

Danneggiate alcune attrezzature

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio di una paziente ricoverata si è recato a trovarla insieme ad altri famigliari ma, quando si è visto negare l’accesso alla camera della madre a fronte del regolamento in vigore nel reparto, ha cominciato a colpire il vetro del corridoio con i pugni. Dopo aver rotto la porta, si sarebbe scagliato contro un armadietto per poi danneggiare alcune attrezzature. Bloccato dalle guardie giurate, è stato accompagnato insieme ai parenti all’ingresso dell’ospedale.

I famigliari in attesa fuori dall’ospedale

Sembrava tornata la calma, ma ad attenderli nei pressi della statua di Papa Giovanni XXIII c’era un gruppo di altri famigliari. Alla vista degli agenti in divisa e in borghese, allertati a fronte dell’episodio di danneggiamento avvenuto in reparto, il gruppo ha alzato i toni e, stando alle prime informazioni, sarebbe nata una lite che, per fortuna, è stata sedata poco dopo dalla Polizia di Stato, guardie giurate e carabinieri, intervenuti in supporto. Starà alla Questura ricostruire i dettagli di quanto accaduto: gli accertamenti sono in corso anche per vagliare la posizione dei coinvolti.

