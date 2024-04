Tentata rapina ai danni di un giovane in stazione: foglio di via per un 27enne

L’11 aprile un 27enne di nazionalità rumena ha tentato una rapina ai danni di un giovane nel tabaccaio all’interno della Stazione ferroviaria di piazzale Marconi. Il 27enne dopo aver urtato la vittima, gli ha afferrato il braccio e lo ha minacciato di consegnargli tutto ciò che aveva con sè.

La Polizia Ferroviaria è intervenuta e ha impedito fermando il 27enne deferendo il giovane in stato di libertà per tentata rapina. Il personale della Divione Anticrimine che ha emesso immediatamente i provvedimenti di avviso orale e un Foglio di Via dalla città di Bergamo per la durata di un anno. L’avviso orale emesso dal questore è un’intimazione – che il «Decreto Caivano» ha esteso anche ai non maggiorenni - a tenere una condotta conforme alla legge e la cui inosservanza può comportare l’applicazione di misure di prevenzione più dure come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Che cosa è il foglio di via

Il foglio di via dal luogo in cui è stato perpetrato il fatto di reato, è un divieto a farvi ritorno. Anche questa misura è stata rivisitata dal «Decreto Caivano» che ha previsto l’aumento della durata massima del provvedimento sino a 4 anni (precedentemente era fissata nel massimo a 3 anni) e con l’inasprimento della pena in caso di violazione dell’arresto da 6 a 18 mesi ( prima era da 1 a 6 mesi), oltre alla multa di mille euro. Le misure di prevenzione sono prerogativa del Questore la cui emissione si fonda sulla valutazione di pericolosità sociale attuale, tenendo conto del profilo criminale del soggetto per cui si procede e sono efficaci strumenti per allontanare dal territorio o arginare la pericolosità di alcuni soggetti.

Il Questore della provincia di Bergamo nell’ultimo trimestre ha emesso:

- 82 avvisi orali di cui 10 a minori di anni 18;

- 149 fogli di via da vari Comuni della Provincia di Bergamo per soggetti resisi responsabili di reati;

- 25 Dacur di cui 2 per art. 13 D.L. 14/2017 e succ .mod., 22 per art. 13 bis del D.L. 14/2017 di cui 2 con obbligo di presentazione alla p.g., convalidato dal G.I.P. e nr. 1 a minore; nr. 1 Dacur ex art. 10 D.L. 14/2017.

Allontanamenti ed espulsioni