Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 07 Ottobre 2025

Tentato omicidio e traffico di droga: 8 arresti, nel mirino anche un imprenditore bergamasco

ALL’ALBA. Maxi operazione martedì 7 ottobre tra le provicie di Bergamo, Brescia e Verona.

Bergamo

Dalle prime ore di martedì 7 ottobre i carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia e della Compagnia di Desenzano del Garda, con il supporto dei reparti territoriali di Bergamo e Verona, hanno portato a termine una vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia.

Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari: quattro portate in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, tentata rapina, traffico di droga, porto illegale di armi e associazione per delinquere.

L’origine dell’indagine: un agguato a un imprenditore

Le indagini sono partite da un episodio di violenza avvenuto la sera del 1° marzo 2024 a Montichiari (Brescia). Un imprenditore del settore del recupero di metalli fu aggredito da più persone mascherate mentre stava chiudendo l’azienda. Durante l’assalto, uno degli aggressori sparò otto colpi di pistola calibro 9, colpendo la vittima alle gambe, alle braccia e all’addome. L’uomo, in gravi condizioni, riuscì a sopravvivere dopo un lungo ricovero in ospedale.

Il collegamento con Bergamo: un imprenditore orobico nel mirino

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dietro all’agguato ci sarebbe un pregiudicato albanese, presunto autore materiale del tentato omicidio, che avrebbe agito su mandato di terzi per un debito non saldato. Le indagini hanno poi rivelato contatti tra l’albanese e un agente della polizia municipale di Desenzano, indicato come promotore di un’associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina, in collaborazione con un imprenditore bergamasco e alcuni cittadini marocchini.

La rete criminale, secondo la Procura, avrebbe operato soprattutto tra Desenzano e la provincia di Bergamo.

Blitz e perquisizioni anche in provincia di Bergamo

Nel corso dell’operazione odierna sono state eseguite 23 perquisizioni a carico di altri indagati non sottoposti a misure restrittive.

Parallelamente, la Guardia di Finanza ha condotto 19 perquisizioni tra Brescia, Milano, Bergamo, Verona, Mantova, Ferrara e Rovigo, per approfondire sospetti su reati fiscali e tributari.

Fatture false e società «cartiere»: scoperti due gruppi criminali

Le indagini economico-finanziarie hanno permesso di individuare due organizzazioni dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, per un valore complessivo superiore a 450 mila euro. Nel primo gruppo, l’agente municipale avrebbe fatto da intermediario per l’imprenditore bergamasco, aiutandolo a procurarsi documentazione fiscale fittizia attraverso una società «cartiera» gestita da pregiudicati bresciani.

Nel secondo filone, lo stesso imprenditore orobico avrebbe costituito un gruppo parallelo di società fantasma con base nel Ferrarese, per emettere false fatture a favore di aziende bresciane, trattenendo l’importo dell’IVA come compenso.

Indagini anche sul doping

All’operazione ha partecipato anche il Nucleo Antisofisticazioni (NAS) di Brescia, che ha condotto perquisizioni su tre obiettivi nell’ambito di un’inchiesta sulla detenzione e compravendita di sostanze anabolizzanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Milano
Montichiari
Verona
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Carabinieri
Guardia di Finanza