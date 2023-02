Terremoto in Turchia e Siria: la raccolta fondi va verso i 100mila euro

La solidarietà intreccia aiuti grandi e piccoli, nel segno della vicinanza tra popoli. La raccolta fondi avviata dalla Caritas Bergamasca per rispondere alle emergenze aperte dal terremoto in Turchia e Siria non si ferma . Superati gli 85mila euro nella serata di venerdì, la generosità prosegue: «Il tremendo terremoto ci ha chiamato a intervenire attraverso Caritas Internazionale e Caritas Italiana, che ci tengono costantemente informati di quel che sta accadendo. La distruzione è visibile, quel che ci viene chiesto è un aiuto concreto», premette don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana.