Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025

Tifosi bergamaschi fermati a Parigi: rilasciati senza accuse

IL CASO. Sono stati rilasciati senza alcuna accusa i 19 tifosi dell’Atalanta fermati a Parigi nella serata del 16 settembre, alla vigilia della partita della squadra di mister juric contro il Psg.

Redazione Web
Redazione Web
Una macchina delle forze dell’ordine francesi
Una macchina delle forze dell’ordine francesi
(Foto di Immagine tratta da Le Parisien)

Interrogati e rilasciati senza accuse i giovani tifosi bergamaschi, che hanno trascorso l’intera giornata di mercoledì 17 settembre e la notte precedente in commissariato a Parigi, come misura cautelare a seguito degli scontri consumatisi nella serata di martedì proprio nel cuore di Parigi. Sulle cause che hanno scatenato i tafferugli, le indagini hanno chiarito il non coinvolgimento.

I 19 ultras atalantini erano stati fermati dalla Polizia parigina per gli episodi di danneggiamento e le violenze messe in atto nel primo arrondissement del capoluogo alla vigilia della prima giornata di Uefa Champions League tra il Paris Saint-Germain e l’Atalanta, ma le indagini hanno chiarito i fatti e i giovani interrogati sono stati rilasciati.

Secondo alcune testimonianze di altri ultras, i due schieramenti erano composti da una quarantina di persone ciascuno, ma la dinamica è ancora al vaglio. Intorno alle 21,15 di martedì, gli scontri sono degenerati, tanto da richiedere l’intervento degli agenti della Direzione dell’ordine pubblico e della circolazione (Dopc) di Parigi, che hanno proceduto al fermo di 19 bergamaschi, quasi tutti giovani o giovanissimi. Sono stati condotti in commissariato e trattenuti nei locali del quinto e del sesto arrondissement. Nella serata di mercoledì sono state formalizzare le nomine dei legali francesi per garantire la loro difesa e sono cominciati gli interrogatori che hanno poi portato al rilascio senza accuse.Le indagini sono ancora in corso anche per capire se gli scontri di martedì sera siano riconducibili ad altri casi registrati a Parigi nelle ore precedenti.

I tifosi francesi coinvolti

Quanto ai tifosi francesi coinvolti negli scontri di martedì sera, il Paris Saint-Germain ha precisato che gli individui che hanno preso parte agli scontri, e che si sono dichiarati sostenitori della squadra parigina, sono stati banditi dal Parco dei Principi da tempo e non appartengono al Cup, il Collective Ultras Paris, il solo gruppo riconosciuto dal Paris Saint-Germain.

