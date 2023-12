Tir di traverso sull’A4: tentano rapina al portavalori. Ricerche anche in Lombardia

Il tir protagonista del tentativo di bloccare il portavalori è ancora fermo sul posto e gli investigatori stanno lavorando per capire quante fossero le persone pronte per il colpo in autostrada .L’A4 intanto è ancora parzialmente bloccata in entrambe le direzioni nel tratto interessato dal tentativo di rapina, con code.

I malviventi sono in fuga. La polizia stradale li sta cercando in Piemonte e in Lombardia. Allertata anche la Polizia stradale di Bergamo. L’episodio, a quanto si apprende, non risulta avere causato feriti, né per quanto riguarda il furgone portavalori e il mezzo pesante usato per tentare la rapina, ma nemmeno tra gli automobilisti in transito. L’autostrada A4 Torino-Milano resta chiusa per un tratto in entrambe le direzioni dopo il tentativo di bloccare un portavalori stamani intorno alle 6.30, intorno a Novara. In direzione Torino l’autostrada è chiusa tra Marcallo-Mesero (Milano)e Novara Est, in direzione Milano tra A26 Biandrate (Novara) e Marcallo Mesero.Una coda di 6 chilometri viene segnalata tra Novara Ovest e Marcallo Mesero in direzione Milano.