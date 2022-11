Torna in piazza Vittorio Veneto la giostra di Natale per i più piccoli

È tornata in piazza Vittorio Veneto la tradizionale giostra per i più piccoli che aprirà al pubblico sabato 19 novembre. « Sono contentissimo di tornare a Bergamo – spiega Roberto Formaggia, proprietario dell’“Old Carousel” – anche perché la mia giostra è ferma da aprile quando era stata montata proprio a Bergamo per Pasqua: quest’anno è stato difficile trovare altre ubicazioni. Possiamo dire che è diventata a tutti gli effetti la giostra esclusiva di Bergamo».