Torna la Strabergamo: la corsa per tutti in quattro percorsi al via domenica 10 settembre

La StraBergamo torna a colorare le strade della città. Divertimento, salute, buone abitudini, condivisione, bellezza, cultura, rispetto per l’ambiente e solidarietà sono come sempre le principali caratteristiche della marcia non competitiva che da ormai 45 anni è diventata un appuntamento di fine estate tra i più attesi dai bergamaschi.

La StraBergamo coinvolge da sempre migliaia di persone che accorrono sul Sentierone per affrontare, ognuno con il proprio ritmo, uno dei quattro percorsi proposti. Le diverse opzioni tra le quali scegliere sono state pensate proprio per consentire a tutti di partecipare a questa bella iniziativa, senza limiti di età: adulti, bambini, famiglie, anziani, runners o semplici podisti, anche quelli meno allenati. Perché i percorsi si possono affrontare correndo o camminando, spingendo un passeggino, una carrozzella, tenendo al guinzaglio il proprio cane. Organizzata da Map Comunicazione con la partecipazione di sponsor storici e new entry, la StraBergamo come ogni anno ha in serbo diverse sorprese.

Gli organizzatori alla conferenza stampa di presentazione a Palazzo Frizzoni

Il villaggio sportivo

Si parte sabato 9 settembre con l’inaugurazione del Villaggio Bcc Milano StraBergamo: alle 10 si darà il via ufficiale alla kermesse. La Banca di Credito Cooperativo di Milano, sponsor della StraBergamo, allestirà nel Villaggio di Piazza Matteotti: uno spazio aperto alle famiglie con gonfiabili, truccabimbi, calcio balilla, popcorn e zucchero filato offerti gratuitamente ai più piccoli. Quest’anno il villaggio ospiterà la banda di ottoni Quä-Quäger di Lucerna, che eseguirà un concerto di musica rock con trombe, tromboni e batteria. Per festeggiare il 50esimo anniversario della sua fondazione, la compagnia svizzera, composta da 35 musicisti, ha scelto Bergamo e si esibirà alle 16 in piazza Vittorio Veneto. Alle 21 grande evento gratuito con il concerto dei Ligastory, storico gruppo bergamasco che propone cover di Ligabue.

Gli stati generali del turismo

Il 9 settembre alle 10 è prevista la terza edizione degli Stati Generali del Turismo Enogastronomico, che si terranno in Sala Olmi, messa a disposizione dalla Provincia di Bergamo. Contemporaneamente, in occasione dell’inaugurazione del Villaggio StraBergamo, la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, grazie al contributo della Camera di Commercio di Bergamo, realizzerà un Borgo dei Sapori con una ventina di stand per presentare gli attori protagonisti, mettendo in mostra le produzioni tipiche bergamasche.

La manifestazione

Domenica 10 sarà la giornata clou della manifestazione. Alle 7.30 verrà celebrata la Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto. La partenza sarà libera: una precauzione in più per evitare l’assembramento che caratterizzava le passate edizioni, precedenti al 2020. Dalle 7.30 alle 9 i partecipanti potranno quindi dare il via alla loro personale StraBergamo lungo il percorso prescelto. La partenza come sempre sarà allestita sul Sentierone, che sarà anche il punto di arrivo della marcia non competitiva. Dalle 10 alle 13, per coloro che hanno affrontato la corsa e si sentono particolarmente affaticati, saranno a disposizione i terapisti del Centro Studi Synapsy per dei massaggi defaticanti.

I percorsi

Il percorso da 6 km è adatto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini e passeggini. Partendo dal Sentierone, si prende la direzione Città Alta con attraversamento di alcuni dei luoghi più suggestivi: porta Sant’Agostino, viale della Fara, Porta San Lorenzo, via Maironi da Ponte, la ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso per ritornare poi sul Sentierone.

Il percorso da 10 km è indicato per chi vuole scoprire in tutta tranquillità una delle bellezze di Bergamo: dal Sentierone si prende la direzione Città Alta, si arriva in porta S. Agostino, si percorre viale della Fara, via della Boccola, Largo Colle Aperto, via Beltrami, via Castagneta, via Valverde, la ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso e si ritorna sul Sentierone.

Il percorso da 13 km è adatto a chi vuole ammirare alcuni dei più bei paesaggi di città alta e bassa, immergendosi anche nella natura. Dal Sentierone si prende la direzione Città Alta, si percorre il viale delle Mura, Largo colle Aperto, via Beltrami, via Cavagnis, via Scalvini, via Ramera, Ciclopedonale Parco dei Colli, via Castagneta, Greenway, via Valverde, Ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso, e si ritorna al punto di partenza sul Sentierone.

Il percorso da 16 km è adatto a tutti coloro abituati a fare sport o a camminate di questo tipo. L’itinerario è scorrevole ma presenta alcune salite e discese che, però, valgono veramente la pena di essere affrontate. Dal Sentierone ci si dirige verso Città Alta, si percorre il viale delle Mura, Largo colle Aperto, via Beltrami, via Cavagnis, via S. Vigilio, via S. Sebastiano, via Colle dei Roccoli, via Orsarola, via Vetta, via Scalvini, via Ramera, Ciclopedonale Parco dei Colli, via Castagneta, Greenway, via Valverde, Ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso e si ritorna sul Sentierone.

Lungo tutti i tragitti saranno attivi svariati punti ristoro dove i partecipanti potranno bere e rifocillarsi: alla montagnetta della Fara, alla meridiana sul viale delle Mura, in via Scalvini poco prima dell’imbocco di via Ramera, lungo la ciclopedonale del Morla al primo ingresso su via Valverde.

Le iscrizioni

Le iscrizioni verranno raccolte nei punti vendita fino a giovedì 8 alle 18 mentre venerdì e sabato direttamente sul Sentierone. Come singoli ci si può iscrivere anche online sul sito www.strabergamo.it, dov’è possibile trovare anche i numerosi punti vendita dove effettuare l’iscrizione personalmente, sia in città che in provincia. I gruppi possono invece iscriversi presso Map Comunicazione in via Carnovali 31, a Bergamo, dalle 9 alle 18, fino al 8 settembre. Per i gruppi più numerosi ci saranno premi speciali, compresi buoni spendibili al centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano.