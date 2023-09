Torna la StraBergamo sul Sentierone, quattro percorsi per le vie della città: ecco le modifiche alla viabilità

Torna questo fine settimana in città la StraBergamo, la tradizionale marcia non competitiva cittadina, giunta alla 45esima edizione. Il fine settimana si preannuncia ricco per tutti gli appassionati, con molti appuntamenti a partire da sabato 9 settembre al Villaggio StraBergamo, ma domenica 10 sarà la giornata clou della manifestazione, con la partenza libera dalle 7.30 alle 9 dal Sentierone.

Alle 7.30 di domenica verrà celebrata la Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto. La partenza sarà libera: una precauzione in più per evitare l’assembramento che caratterizzava le passate edizioni, precedenti al 2020. Dalle 7.30 alle 9 i partecipanti potranno quindi dare il via alla loro personale StraBergamo lungo il percorso prescelto. La partenza come sempre sarà allestita sul Sentierone, che sarà anche il punto di arrivo della marcia non competitiva. Dalle 10 alle 13, per coloro che hanno affrontato la corsa e si sentono particolarmente affaticati, saranno a disposizione i terapisti del Centro Studi Synapsy per dei massaggi defaticanti.

I percorsi

Il percorso da 6 km è adatto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini e passeggini. Partendo dal Sentierone, si prende la direzione Città Alta con attraversamento di alcuni dei luoghi più suggestivi: porta Sant’Agostino, viale della Fara, Porta San Lorenzo, via Maironi da Ponte, la ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso per ritornare poi sul Sentierone.

Il percorso da 10 km è indicato per chi vuole scoprire in tutta tranquillità una delle bellezze di Bergamo: dal Sentierone si prende la direzione Città Alta, si arriva in porta S. Agostino, si percorre viale della Fara, via della Boccola, Largo Colle Aperto, via Beltrami, via Castagneta, via Valverde, la ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso e si ritorna sul Sentierone.

Il percorso da 13 km è adatto a chi vuole ammirare alcuni dei più bei paesaggi di Città alta e bassa, immergendosi anche nella natura. Dal Sentierone si prende la direzione Città Alta, si percorre il viale delle Mura, Largo colle Aperto, via Beltrami, via Cavagnis, via Scalvini, via Ramera, Ciclopedonale Parco dei Colli, via Castagneta, Greenway, via Valverde, Ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso, e si ritorna al punto di partenza sul Sentierone.

Il percorso da 16 km è adatto a tutti coloro abituati a fare sport o a camminate di questo tipo. L’itinerario è scorrevole ma presenta alcune salite e discese che, però, valgono veramente la pena di essere affrontate. Dal Sentierone ci si dirige verso Città Alta, si percorre il viale delle Mura, Largo colle Aperto, via Beltrami, via Cavagnis, via S. Vigilio, via S. Sebastiano, via Colle dei Roccoli, via Orsarola, via Vetta, via Scalvini, via Ramera, Ciclopedonale Parco dei Colli, via Castagneta, Greenway, via Valverde, Ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso e si ritorna sul Sentierone.

Lungo tutti i tragitti saranno attivi svariati punti ristoro dove i partecipanti potranno bere e rifocillarsi: alla montagnetta della Fara, alla meridiana sul viale delle Mura, in via Scalvini poco prima dell’imbocco di via Ramera, lungo la ciclopedonale del Morla al primo ingresso su via Valverde.

Le modifiche alla viabilità