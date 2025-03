Tornano i treni del mare, dal 29 marzo da Bergamo si va in Liguria

Si tratta di 10 treni in più, 5 corse, andata e ritorno, che circoleranno sino a domenica 28 settembre, finanziati e programmati da Regione Lombardia e Regione Liguria, in collaborazione con Trenord e Trenitalia.

I treni del mare partono da Milano ma anche da Bergamo, Treviglio , Como, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Pavia e Voghera, per arrivare direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. La novità di quest’anno, a partire dal prossimo weekend del 5 aprile, è il treno che parte da Saronno per arrivare ad Arma di Taggia.

«Un servizio particolarmente gradito dai tanti lombardi che amano il mare della Liguria – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente - e che negli anni ha riscosso un successo crescente. Quest’anno in più, abbiamo aggiunto il treno in partenza da Saronno, garantendo quindi un’offerta ancora più ampia per i viaggiatori lombardi. Nonostante i disagi che vi saranno per l’interruzione della tratta nel Pavese, Regione Lombardia, insieme alla Liguria, a Trenord e a RFI, si impegnerà a garantire un servizio il più efficiente possibile, cercando di venire incontro alle esigenze dei tanti cittadini che ormai di consuetudine si servono dei treni del mare».