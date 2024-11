Traffico di stupefacenti nella Bergamasca, 6 arresti e droga sequestrata

Operazione iniziata nel 2022

La droga sequestrata

Quattro arresti

Sono finiti in carcere 4 persone, di cui 1 italiano e 3 stranieri di nazionalità pakistana, albanese e rumena, tutti maggiorenni con precedenti di polizia per reati analoghi, residenti nella Bergamasca ad eccezione di un soggetto localizzato a Mestre (VE). Uno dei destinatari della misura cautelare è stato trovato in possesso, durante le fasi dell’esecuzione dell’arresto, di 1 kg e mezzo di cocaina, 907 grammi di hashish e due macchinette “conta-soldi”.

Perquisizioni e altri due arresti

Nel corso dell’operazione, i militari hanno eseguito decreti di perquisizione nei confronti di ulteriori indagati, che hanno portato ad altri due arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un cittadino italiano trovato in possesso di 841 grammi di hashish, 65 grammi di marijuana e 2 grammi di Mdma oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento ed un cittadino marocchino che deteneva 127 grammi di cocaina, 39 grammi di hashish, 13 grammi di marijuana, bilancini di precisione e la somma in contanti di 21.260 euro. Entrambi sono residenti nel territorio orobico.Gli arrestati sono stati tutti trasferiti presso la Casa Circondariale di Bergamo.