Tragedia sfiorata a Brignano, tir perde lastra di 20 tonnellate che finisce sulla pista ciclabile -Foto

Stava procedendo sulla p rovinciale 121 in territorio di Brignano, quando uscendo da una rotonda ha perso il carico, una lastra di cemento di 20 tonnellate, che è finita sulla pista ciclabile adiacente alla carreggiata. Solo un grande spavento, perché, fortunatamente, in quel momento non transitava nessun ciclista.

Un tir con un trasporto eccezionale ha perso il carico intorno alle 14 di martedì 25 novembre mentre usciva dalla rotonda per proseguire sulla provinciale 121 in direzione di Brignano. Il grosso e pesante manufatto ha divelto le paratie in metallo che proteggono la pista ciclabile e si è adagiato sull’asfalto. Il camionista si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. Non c’è nessun ferito.

Sul posto è giunta la polizia stradale di Bergamo e i vigili del fuoco che ora avranno il compito di spostare il carico. Nel frattempo la polizia locale di Brignano ha chiuso la strada al traffico.