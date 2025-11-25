Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 25 Novembre 2025

Tragedia sfiorata a Brignano, tir perde lastra di 20 tonnellate che finisce sulla pista ciclabile -Foto

L’INCIDENTE. Una lastra di cemento è caduta da un tir sulla provinciale 121 e si è rovesciata sulla pista ciclabile. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Strada chiusa.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I vigili del fuoco al lavoro sul tir che ha perso il carico a Brignano. Una pesante lastra di cemento è finita sulla pista ciclabile, fortunatamente in un momento in cui non passava nessuno.
I vigili del fuoco al lavoro sul tir che ha perso il carico a Brignano. Una pesante lastra di cemento è finita sulla pista ciclabile, fortunatamente in un momento in cui non passava nessuno.

Brignano

Stava procedendo sulla p rovinciale 121 in territorio di Brignano, quando uscendo da una rotonda ha perso il carico, una lastra di cemento di 20 tonnellate, che è finita sulla pista ciclabile adiacente alla carreggiata. Solo un grande spavento, perché, fortunatamente, in quel momento non transitava nessun ciclista.

Un tir con un trasporto eccezionale ha perso il carico intorno alle 14 di martedì 25 novembre mentre usciva dalla rotonda per proseguire sulla provinciale 121 in direzione di Brignano. Il grosso e pesante manufatto ha divelto le paratie in metallo che proteggono la pista ciclabile e si è adagiato sull’asfalto. Il camionista si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. Non c’è nessun ferito.

Sul posto è giunta la polizia stradale di Bergamo e i vigili del fuoco che ora avranno il compito di spostare il carico. Nel frattempo la polizia locale di Brignano ha chiuso la strada al traffico.

Lastra di 20 tonnellate persa da un tir finisce sulla pista ciclabile e Brignano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
vigili del fuoco