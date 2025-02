Transenne all’ex caserma Montelungo di Bergamo, conto alla rovescia per i lavori

È completamente transennato largo Montelungo, da quando nei giorni scorsi dall’ex caserma sono caduti pezzi di calcinacci. A tutela dei cittadini, la Polizia locale ha emesso un’ordinanza, valida fino al 31 dicembre 2025, che prevede «il divieto di transito pedonale in tutta la piazza, con deviazione sul marciapiede dal lato opposto a quello interessato dai lavori». Tradotto, non si potrà più passare sullo slargo, ma si dovrà attraversare la strada e poi usare il marciapiede lato parco Suardi. Già era complicato il passaggio pedonale nei pressi della Montelungo che, sul lato di via San Giovanni, è completamente perimetrata dalle «mantovane», utilizzate per raccogliere eventuali cedimenti di materiali dal malconcio edificio.