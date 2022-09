Trasportava cocaina il motociclista che si è scontrato con un camper

Trasportava cocaina il motociclista che giovedì sera si è schiantato contro un camper al Villaggio degli Sposi. A carico dell’uomo un 48enne di Alzano Lombardo che è ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» , gli agenti della polizia locale di Bergamo, intervenuti per rilevare l’incidente, stanno ultimando gli atti che a breve porteranno alla denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 48enne ha diversi precedenti, anche specifici.