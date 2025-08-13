Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 13 Agosto 2025
Treni, in Lombardia 16 reati al giorno. Vandalismi, rimossi 141mila mq di graffiti
TRASPORTI. In sei mesi registrati quasi tremila illeciti in tutta la Regione, tra rapine, furti, danneggiamenti e violenze. Nella Bergamasca 102 episodi sui convogli o nelle stazioni. Trenord ha una sala operativa h24 contro le criticità.
Sui treni e nelle stazioni della Lombardia si «viaggia» con una media di 16 reati al giorno, tra danneggiamenti, furti, rapine e violenze. La sicurezza è uno dei temi maggiormente sentiti tra i pendolari e nella Bergamasca, nei primi sei mesi del 2025, sono circa un centinaio le irregolarità riscontrate dalle forze dell’ordine. A fotografare il trend della delittuosità sono i dati diffusi dalla Polizia Ferroviaria, in risposta alla richiesta avanzata in Commissione territorio, infrastrutture e mobilità dal consigliere regionale di minoranza Alfredo Simone Negri, del Partito democratico. Nel primo semestre dell’anno, sui convogli e nelle stazioni della Lombardia, sono stati rilevati quasi 3mila reati, per l’esattezza 2.903. La stragrande maggioranza riguarda i furti, ben 2.366, pari a circa l’80% delle infrazioni totali.
Il trend dei reati
Il territorio di Milano, polo nevralgico su cui gravitano numerosi pendolari bergamaschi, è quello con il maggior numero di illeciti (1.881), tra cui dieci violenze sessuali nei primi 180 giorni dell’anno. Seguono Varese (207 reati), Brescia (177), Pavia (151) e Monza Brianza (140). Bergamo è sesta, su dodici province lombarde, per numero di reati in ambito ferroviario: 102, quasi uno ogni due giorni nei primi sei mesi dell’anno. Tra gennaio e giugno, nella nostra provincia, le forze dell’ordine hanno rilevato 16 danneggiamenti (12 in stazione, 4 sui treni), 63 furti (28 negli scali e 35 sui convogli), 17 rapine (11 in stazione e 6 in viaggio), due violenze e minacce a pubblico ufficiale (due in stazione e due sui treni, anche in relazione alle operazioni di controllo dei biglietti) e due violenze sessuali (un episodio in stazione, l’altro in viaggio).
© RIPRODUZIONE RISERVATA