Trovato con otto coltelli alla stazione autolinee: sequestrati dai carabinieri

Otto coltelli: sequestrati

Durante il controllo, l’uomo, che aveva allestito un giaciglio nelle vicinanze, è stato trovato in possesso di un sorprendente arsenale di 8 coltelli, tra cui sette coltelli da cucina e un coltello multiuso. Non essendo stata fornita alcuna giustificazione valida per il possesso di tali oggetti, i Carabinieri hanno provveduto al sequestro immediato degli strumenti, considerati potenzialmente pericolosi. L’uomo è stato quindi denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.