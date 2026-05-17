Truffa l’anziana fingendosi carabiniere: preso al bancomat con oro e contanti

Non ha fatto molta strada il truffatore che giovedì mattina ha raggirato una 78enne della Malpensata a Bergamo prima spacciandosi per funzionario di banca e poi per carabiniere. La Polizia locale di Rovato, in provincia di Brescia, lo ha bloccato davanti ad uno sportello bancomat mentre cercava di utilizzare la tessera che aveva sottratto alla donna bergamasca e addosso gli ha trovato anche il resto della refurtiva, composto da contanti e oggetti preziosi. Ad aggravare ulteriormente la sua posizione anche la fasulla ricevuta di consegna che aveva lasciato alla sua vittima.

Fermato nel Bresciano

L’uomo, un 38enne napoletano con numerosi precedenti specifici alle spalle, aveva infatti parcheggiato la sua auto con le ruote sul marciapiede davanti ad una banca nel centro di Rovato e una pattuglia si è avvicinata per fargliela spostare. Come prassi l’uomo è stato identificato e sul suo conto sono subito emerse le questioni aperte con la legge. Di fronte alle domande degli agenti però non ha saputo giustificare la sua presenza a Rovato e questo ha fatto scattare la perquisizione personale che ha portato alla luce le tessere bancomat, i preziosi e denaro in contanti. Proprio in quegli istanti la donna si trovava in caserma a Bergamo e stava raccontando ai carabinieri quello che le era accaduto. Un copione purtroppo già visto molte volte.