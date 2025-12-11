Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025

Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, arresti anche in Bergamasca

LA POLIZIA. L’Onlus gestisce il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni di Firenze, operazione in corso anche in provincia di Bergamo.

Bergamo

La Polizia di Stato sta eseguendo nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio.

Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta irreperibile.

Le indagini della Squadra Mobile di Brescia - avviate nel mese di marzo 2025 a seguito di una truffa milionaria perpetrata ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni di Firenze - avrebbero scoperto un giro d’affari illegale che, nell’arco di circa sei mesi, avrebbe prodotto un trasferimento illegale di denaro stimato in circa 30 milioni di euro.

Polizia di Stato