Turismo, boom di prenotazioni: il Ponte di Ognissanti verso il tutto esaurito

Boom di prenotazioni per il Ponte dei morti. Tanti i turisti, soprattutto stranieri, arrivati in città. Complice anche il clima mite di questi giorni. Prosegue dunque per Bergamo il trend positivo con numeri in crescita rispetto al 2023, anno della Capitale che ha segnato anche il record di presenze. Gli alberghi di Bergamo registrano venerdì 1° novembre una percentuale di occupazione del 76%, contro il 61,2% dello scorso anno mentre per sabato il riempimento è previsto al 71,9% contro il 70 del 2023, che cadeva di giovedì. Per la prima domenica di novembre, tre camere su quattro sono già state prenotate, un vero record se paragonato al 48% (quasi una su due) consolidato l’anno scorso. Fanno il pieno anche le strutture extra- alberghiere, case vacanze e b&b.

«Trend confermato»

«Tante presenze provenienti dal corto raggio. La destinazione Bergamo è diventata importante anche per questo tipo di city breaks»

Beniamino Tomasoni, direttore dell’Hotel Excelsior San Marco, evidenzia come «per il ponte di Ognissanti andiamo verso il tutto esaurito con tante presenze provenienti dal corto raggio. La destinazione Bergamo è diventata importante anche per questo tipo di city breaks e siamo una alternativa degna di nota rispetto alle grandi destinazioni classiche o al capoluogo Milano. Il numero di turisti che sceglie Bergamo come base per il proprio viaggio è sempre in crescita grazie al nostro aeroporto e alla qualità che offriamo – prosegue Tomasoni –. Questo trend positivo fa ben sperare e mitiga le preoccupazioni sulle difficoltà economiche del momento sui nostri comparti produttivi. Tra le nazionalità in crescita, è degno di attenzione il dato del Regno Unito con numeri importanti, insieme alla conferma dei Paesi dell’Est, diventati nostri clienti affezionati, come la Polonia». Daniele Zambonelli dell’Hotel Cappello d’Oro, ripercorre il 2024 evidenziando come «abbiamo trascorso mesi molto felici, in particolare tra settembre e ottobre, grazie al movimento generato dai tanti eventi organizzati e ospitati nella nostra città. In generale siamo molto soddisfatti per l’andamento registrato lungo tutto l’anno in corso, le presenze sul Ponte si confermano ottime e speriamo di andare avanti così».