Turista bergamasca muore travolta da un furgone fuori dal suo albergo

L’incidente è accaduto ieri intorno a mezzogiorno all’esterno dell’hotel Piccolo Mondo, in via Zara a Bellaria Igea Marina, sulla riviera riminese. La pensionata, che non era sposata e non aveva figli, come ogni anno alloggiava da sola e stava rientrando per il pranzo. Il 35enne, residente a Bellaria Igea Marina, aveva appena consegnato alimenti surgelati all’albergo e stava ripartendo in retromarcia. Procedeva a velocità limitata lungo il vialetto che costeggia l’hotel. La donna ha attraversato il vialetto mentre il mezzo si stava muovendo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Bellaria Igea Marina, si trovava probabilmente al centro del vialetto, in un punto che non ha permesso all’autista di coglierne la presenza attraverso gli specchietti retrovisori.