Tutto pronto per il Natale a Bergamo, dalle luci «parigine» al bosco: le iniziative

C’è profumo di corteccia in piazza Vittorio Veneto, dove sta nascendo il boschetto di Babbo Natale che qui prenderà dimora, da domenica (inaugurazione alle 17,30) e fino all’Epifania. La città si addobba a festa, con una serie di iniziative promosse dai commercianti del Duc, insieme al Comune e alla Camera di Commercio. Non solo in centro, ma anche nei borghi, come Santa Caterina, chiusa al traffico il 1° dicembre per un evento speciale dove si potrà anche imparare a scrivere in inglese la letterina per Santa Lucia.

La presentazione del Natale a Bergamo

La presentazione ieri a Palafrizzoni, mentre in città i lavori fervono. Operai che tirano fili ai quali appendere le palle di Natale e i fiocchi di neve luminosi (12 km, con cavi meno impattanti ma con il 50% in più di punti luce), le casette del mercatino di piazza Matteotti in fase di allestimento da Comap, la ruota panoramica da 32 metri (sponsor, Oxo Bergamo, consorzio ottici di Bergamo) che già fa i primi giri, le opere del Christmas design. «Il Natale è un’occasione di festa per tutti, oltre che un’opportunità speciale per il tessuto commerciale – afferma Sergio Gandi, assessore al Commercio –. Per questo è importante per l’amministrazione sostenere il programma, che si preannuncia ricco. Tutta questa attenzione dagli operatori è segno che si vuole bene alla città, per un amministratore è la soddisfazione più grande».

«Il Natale è un momento rafforzare i legami con la comunità»

A raccontare le novità e le conferme Nicola Viscardi, manager del Duc (che rappresenta oltre 1.400 negozianti): «Natale è molto di più di un semplice scambio di regali. È un momento per rafforzare i legami con la comunità. Scegliendo di fare acquisti nei negozi di Bergamo, non solo sosteniamo le piccole attività locali, ma contribuiamo a mantenere viva la nostra città». Le luminarie quest’anno «si ispirano a Parigi – spiega il direttore artistico Beppe Acquaroli –. A differenza dei gomitoli, i nuovi fiocchi di neve sono belli anche di giorno». Una spesa di circa 200mila euro, supportata per metà dai negozianti (circa 500). E da grandi sponsor, come la Bcc di Milano che accende viale Papa Giovanni dove ha sede. Contribuisce a sostenere il palinsesto, la Camera di Commercio, con il segretario generale Paola Esposito a sottolineare «la rete e le sinergie create negli anni». Della partita Atb che, annuncia il dg Liliana Donato, «porterà la grafica natalizia su due bus e un grande albero in piazza Vittorio Veneto, addobbato con boule de neige». Nuovi la casetta di Babbo Natale e il boschetto di abeti e betulle con funghi luminosi (opera della paesaggista Lucia Nusiner), promossi da Bergamo in Centro. «Grazie alle associazioni – spiega la presidente Maria Rosa Acquaroli –, Babbo Natale sarà sempre presente (10-13, 15-19), si potranno portare letterine e fare foto».

L’albero in Piazza Vecchia

Festa anche in Città Alta: il 27 novembre (16,45) accensione dell’albero in piazza Vecchia, a cura della Comunità delle Botteghe di Bergamo Alta, alla presenza del Vescovo Francesco Beschi.