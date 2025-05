Ubriaco dà in escandescenza in viale Papa Giovanni e si ferisce con un coltellino

Un uomo in evidente stato di ubriachezza ha dato in escandescenza all’interno della Galleria Fanzago a pochi passi da Piazzale Alpini a Bergamo . L’uomo aveva in mano anche un coltellino.

I negozianti e i passanti hanno chiamato subito il 112 che in pochi minuti ha allertato una pattuglia di carabinieri e due della polizia di Stato. I militari e gli agenti hanno fermato l’uomo in viale Papa Giovanni e lo hanno poi caricato su un’ambulanza per portarlo in ospedale per essere medicato.