Ucraina, un anno di guerra. Il cuore di Bergamo: una casa per 200 profughi

A un anno dall’inizio della guerra, il bilancio della grande accoglienza. Alla vigilia del primo anniversario di guerra, il 23 febbraio l’assemblea Onu si è schierata ancora una volta con l’Ucraina. La risoluzione è stata approvata da 141 Paesi, 7 i contrari (tra cui Russia) e 32 gli astenuti (tra cui Cina e India). Il mondo ha ribadito così la condanna dell’invasione dell’Ucraina sferrata dalla Russia di Putin all’alba del 24 febbraio 2022 . Da allora sono trascorsi dodici mesi di morte e orrori, come a Bucha e a Mariupol. A Bergamo un anno dopo continua l’accoglienza. Sono circa 200 gli ucraini accolti nelle parrocchie, nel periodo di massima emergenza erano 350 . «Il 40% è tornato in patria, per lutti e feriti» spiega don Roberto Trussardi, direttore di Caritas diocesana. A Rota Imagna i quasi cento bambini dell’orfanotrofio di Berdjansk sono ospitati nella Casa Stella Mattutina. E l’associazione Zlaghoda continua in via Rovelli in città la raccolta di aiuti da inviare in Ucraina: «Serve ancora di tutto, specie generatori».