«Un aiuto per via Moroni», prosegue la raccolta fondi. Un grazie speciale ai donatori

In tre giorni dall’inizio della campagna «Un aiuto per via Moroni» è stato raccolto un totale di 3.695 euro da 12 sostenitori. Le donazioni andranno a sostenere le spese educative e scolastiche che dovranno affrontare le famiglie coinvolte nell’incendio.

Per ringraziare e premiare i donatori che hanno utilizzato o utilizzeranno la piattaforma di crowdfunding kendoo.it, il Comune di Bergamo offrirà un voucher valido per due persone per l’ingresso al Museo di Scienze naturali Caffi - dove ad ottobre si aprirà un’importante mostra nell’ambito delle iniziative di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della cultura - e al Museo Archeologico in Città Alta.

Lo scorso 21 agosto, infatti, un incendio ha reso inagibili una quarantina di unità immobiliari in via Moroni, nel cuore della città. Per sostenere i circa cinquanta cittadini che sono rimasti senza casa e senza beni di prima necessità e fornire loro sostegno psicologico e legale, L’Eco di Bergamo, la Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo e il Comune hanno proposto cinque microprogetti che possono essere sostenuti con una donazione sul portale Kendoo.

Si va dall’acquisto del materiale scolastico per i minori al sostegno abitativo per i residenti e le attività commerciali ferme (affitto e pagamento utenze), fino al supporto psicologico e alle spese legali.

Con la scuola alle porte, le prime donazioni andranno a sostenere le spese educative e scolastiche minori che dovranno affrontare le famiglie coinvolte nell’incendio. Verranno poi lanciate, nelle prossime settimane, le campagne di sostegno agli ulteriori micro-progetti.

Come donare?

Le donazioni possono essere effettuate sul portale di crowdfunding Kendoo (Kendoo non tratterrà alcuna percentuale da questa raccolta fondi ma non sarà possibile la detrazione fiscale) oppure, per portare la donazione in detrazione, è possibile effettuare un bonifico all’IBAN IT95G0538711103000003470918 (intestato a Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo con causale «Un aiuto per via Moroni»).

Un grazie speciale