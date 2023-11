Un «grazie» in musica: la canzone dedicata a un bimbo malato e all’ospedale di Bergamo

«Diciamo che mi piace definirmi medico cantautore: ho cominciato durante il Covid a scrivere pezzi, un modo per addolcire il dolore, la sofferenza e lo choc vissuti con la pandemia – spiega Giovanni Bruno, 29 anni, milanese, che all’ospedale «Papa Giovanni» ha effettuato 5 mesi di tirocinio per la sua specialità e che ora è a Boston, all’Harvard Medical School, per una borsa di studio –. Poi, la “scintilla” di ispirazione per questa canzone è nata dopo l’incontro con il piccolo Manuel, in ospedale a Bergamo: il bambino, bresciano, era ricoverato al ”Papa Giovanni” per una grave patologia cardiaca. Sono entrato nella sua stanza per una visita e l’ho visto lì, seduto a una pianola. È stata una folgorazione, un motivo per riflettere sulla nostra professione, sul luogo in cui mi trovavo, su quanto questi pazienti possono fare per noi medici, che li curiamo. Io credo che Manuel abbia fatto per me, per la mia anima, molto più di quanto ho potuto fare io per lui. Così come i maestri della medicina che ho incontrato a Bergamo sono stati per me fondamentali: non solo per le conoscenze e le competenze che mi hanno trasmesso, ma anche per l’umanità di chi al “Papa Giovanni” lavora».