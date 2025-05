Un lenzuolo bianco per Gaza sulla facciata di Palazzo Uffici: «Per ricordare che ogni vita conta»

Il Comune di Bergamo aderisce alla campagna «24 maggio – 50.000 sudari per Gaza», esponendo un lenzuolo bianco sulla facciata di Palazzo Uffici e invitando cittadine e cittadini a fare altrettanto alle finestre delle proprie abitazioni. Un significativo gesto simbolico - promosso da diverse organizzazioni della società civile a cui hanno aderito numerose città tra cui Vicenza, Livorno, Mantova, Bari, Reggio Emilia, Rimini - che allude ai sudari che oggi avvolgono, a Gaza, i corpi delle vittime civili palestinesi. Un invito a chiedere il cessate il fuoco immediato, l’invio e l ’ingresso urgente di aiuti umanitari , in una situazione sempre più disperata.

«Abbiamo assistito, in questi mesi a una escalation di sofferenza, di disumanità a cui non possiamo rimanere indifferenti: da oltre ottanta giorni vengono bloccati gli aiuti umanitari, mancano cibo e medicine e persino l’acqua potabile è sempre meno accessibile. Come città, sentiamo il dovere di dare voce alle vittime civili, ai bambini malnutriti, ai malati senza cure, agli ospedali ridotti al collasso. Lenzuola bianche per ricordare che ogni vita conta, che la pace è una responsabilità comune» dichiara la sindaca Elena Carnevali