Un Natale di solidarietà accanto alle missioni: concerto del Gen Rosso e web cartoline solidali

Ad un mese esatto dal Natale il Centro missionario diocesano, con Ascom Bergamo e Websolidale, lancia l’annuale Campagna solidale a sostegno di tre progetti missionari nel mondo e in Bergamasca. Da sabato 26 novembre e fino al 6 gennaio si susseguiranno iniziative e proposte finalizzate alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi . Nella sede di Ascom sono stati illustrati i progetti dedicati alle Suore di Madre Teresa a Gaza, all’Operazione Mato Grosso in Perù e alla Mensa dei Frati Cappuccini in città.