Un trenino e due minibus per scoprire la città, al via «Bergamo City Tour»: percorsi, orari e prezzi

Martedì 31 maggio nella Sala Clauser di Palazzo Frizzoni è stato presentato il nuovo progetto Bergamo City Tour, iniziativa dedicata alla promozione di un turismo inclusivo e sostenibile alla scoperta di Bergamo e delle sue bellezze. Il progetto nasce dalla collaborazione fra ATB e la società bolognese City Red Bus, che gestisce in varie località i servizi di «City tour» con open bus, trenini di ultima generazione a basso impatto ambientale e minibus elettrici, ideali per l’utilizzo in centri storici e in aree pedonali. Le due società hanno progettato, appositamente per la città di Bergamo, due percorsi dedicati sia ai turisti, sia ai bergamaschi che vogliono riscoprire le peculiarità della propria città da un punto di vista inedito. Il servizio parte martedì 31 maggio, alle ore 14, dopo la conferenza stampa di presentazione e sarà attivo tutti i giorni (escluso il martedì) fino al 30 giugno. Dal 1 luglio al 28 agosto, invece, resta attivo venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi con corse dalle 9.45 alle 18.25.