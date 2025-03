Una vita dedicata alla politica e al bene comune: addio al leader Dc Filippo Maria Pandolfi - Foto

Il legame con Bergamo

Cresciuto nelle file dell ’Azione Cattolica e poi sui banchi del liceo Sarpi di Bergamo ha partecipato poi alla Resistenza nelle file del Fronte della gioventù per l’indipendenza nazionale e per la libertà. Laureatosi in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano fu poi insegnante presso il Collegio di Celana.

Incarichi di governo

Commissario europeo

Alla fine del 1988 Pandolfi si dimise dalla Camera dei deputati, dopo essere stato indicato dal governo De Mita come commissario europeo dell’Italia. A partire dal 6 gennaio 1989 fece parte della Commissione Delors II come commissario europeo per la scienza, la ricerca, lo sviluppo, le telecomunicazioni e l’innovazione e la tecnologia dell’informazione e vicepresidente della Commissione. Rimase in carica fino al 6 gennaio 1993. Pandolfi venne nominato anche dal presidente Giorgio Napolitano Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Successivamente si ritirò dalla vita politica.