Una vita spesa nell’attenzione verso l’altro: addio ad Albino Fascendini, padre del 118

Una vita lunga e densa di esperienze, marcate tutte da un filo comune: l’attenzione alla cura dell’altro. Si è spento venerdì 9 gennaio Albino Fascendini, 88 anni, noto neurologo e neurochirurgo degli Ospedali Riuniti, fondatore del 118 a Bergamo e consigliere comunale negli anni del sindaco Vicentini. Affetto da oltre un decennio da Alzheimer, lascia la moglie Rosangela Valenti, le tre amate figlie Anna, Micol e Sara e i tanti nipoti. A tratteggiarne il ricordo è proprio la figlia Sara, che dal padre ha ereditato la passione per la medicina e oggi è direttrice del Centro di eccellenza per l’Alzheimer di Ferb onlus a Gazzaniga. «Ironia della sorte - dice Sara -. Ma papà è stata una grande persona in vita e l’ha dimostrato anche nella malattia. Sebbene con qualche fatica, se n’è andato serenamente, proprio come ha vissuto. È sempre stato un papà molto presente e un papà maestro. Noi sorelle abbiamo seguito le sue orme».

«Papà è stata una grande persona in vita e l’ha dimostrato anche nella malattia. Sebbene con qualche fatica, se n’è andato serenamente, proprio come ha vissuto. È sempre stato un papà molto presente e un papà maestro. Noi sorelle abbiamo seguito le sue orme» Per «le sue donne», come amava definirle con affetto, è stato un punto di riferimento. Nato nel 1937 a Verceia, in Valtellina, era il primo di sette figli in una famiglia dalle umili origini contadine. «Ha sempre amato lo studio e dopo le scuole superiori al Seminario Vescovile di Como si è iscritto a Medicina a Milano - ricorda Sara -. Nei suoi primi anni ha lavorato come neurologo a Sondrio per poi spostarsi a Bergamo, dove ha vissuto in Santa Lucia sino al 1999 e da lì in avanti in Borgo San Leonardo, a due passi da piazza Pontida. Ha lavorato per l’intera carriera agli Ospedali Riuniti. Aveva due specializzazioni, in Neurologia e Neurochirurgia. Ma si è sempre interessato anche ad altri temi. La bioetica è stata il suo pallino, l’ha messa in tutte le sue esperienze professionali. È stato anche membro del Comitato di Bioetica degli Ospedali Riuniti».

Tra i fondatori di FamigliAperta e Cesvi

Nella sua vita però l’impegno si è esteso anche alla sfera sociale, coltivata sempre insieme alla moglie Rosangela, con cui fondò in particolare l’associazione FamigliAperta, dedicata agli affidi familiari. Fu inoltre tra i fondatori del Cesvi, attraverso il quale partecipò a numerose missioni. Tra i viaggi anche quelli per la cooperazione internazionale per conto del Ministero degli Affari esteri. «Intorno agli anni Novanta si mise in aspettativa dall’ospedale per prendere parte a diverse missioni sanitarie - aggiunge Sara -. Ricordo quelle in Sudafrica e in America Latina a El Salvador del 1988. Quest’ultima fu la più lunga, durò due anni. Poi, una volta rientrato, aprì il 118 agli Ospedali Riuniti».

L’esperienza all’estero e il 118