UniBg apre anche ai non iscritti i suoi corsi di lingua e intercomprensione

L’Università degli studi di Bergamo e il suo Centro Competenza Lingue offrono l’opportunità di intraprendere un percorso formativo nell’ambito linguistico, aperto sia a utenti interni che esterni interni all’Ateneo. Il «Corso di intercomprensione di lingue romanze» intende rafforzare il plurilinguismo con un approccio basato sulla comprensione simultanea delle lingue portoghese, spagnola, catalana, francese e rumena. Il corso, destinato a principianti, si terrà una volta a settimana dal 14 febbraio al 9 maggio. Il corso «Brush Up Your English!» è rivolto ad adulti e docenti di ogni ordine e grado con una competenza intermedia nella lingua inglese (B1). Le lezioni saranno tenute da un’insegnante madrelingua il martedì e il giovedì, dal 28 febbraio al 1° giugno. Entrambi i corsi si svolgeranno presso la sede dell’Università di Bergamo in via dei Caniana 2.