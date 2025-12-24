Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 24 Dicembre 2025

UniBg, apre la sede di via Calvi, traslocano segreteria e uffici

LA NOVITÀ . Il nuovo edificio pronto ad aprire le porte agli studenti dall’8 gennaio. Pilot: «Open space dinamico e nuovi spazi per una migliore accoglienza».

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Gli spazi dell’Università in via Calvi: un’operazione da 8 milioni
Gli spazi dell’Università in via Calvi: un’operazione da 8 milioni

L’annuncio arriva a poche ore dalla vigilia di Natale ma guarda a un’altra festività, cioè l’Epifania, al termine della quale l’operatività della sede sarà effettiva. In via Fratelli Calvi i nuovi spazi dedicati a segreteria e uffici dell’Università di Bergamo spalancheranno infatti le porte agli studenti giovedì 8 gennaio. Che per la sua apertura fosse questione di poco tempo era cosa nota, visto il completamento dei lavori di ristrutturazione della palazzina già da diverso tempo, ma ieri è arrivata anche l’ufficialità sulla data tramite i canali social dello stesso Ateneo. Nel nuovo edificio, rimesso a nuovo dall’Università dopo il cantiere di demolizione e ricostruzione, troveranno quindi casa con l’avvio del nuovo anno la segreteria studenti del campus economico-giuridico di via dei Caniana e di quello umanistico, oltre agli uffici Diritto allo Studio, Tasse, Servizi agli studenti con disabilità e del servizio di Counseling psicologico.

Lo stabile al civico 10, strutturato su due corpi, sarà completato da una sala per attività didattiche, conferenze ed eventi e un parcheggio interrato. Un intervento che permetterà di dare maggiore respiro alla fame di spazi dell’Università, in particolare del vicino campus economico-giuridico di via dei Caniana, dal quale proprio in questi giorni è in corso il trasloco degli uffici in via Calvi. Qui, nel cuore della città, nel 2020 l’Ateneo aveva acquistato l’edificio dalla Provincia, che un tempo vi aveva sede (ospitava l’ufficio «Caccia e Pesca»). Un’operazione da circa 8 milioni di euro totali e finanziata al 60% (per 4,6 milioni) dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca. All’interno della graduatoria nazionale prevista dal Fondo, peraltro, l’Università di Bergamo si era classificata al primo posto per la qualità del progetto e nello specifico per il ridotto impatto energetico dell’edificio, grazie all’utilizzo di tecniche di costruzione che rispettano i parametri di sostenibilità ma anche all’impiego di materiali rinnovabili e alla gestione degli impianti tecnologici con sistemi domotici.

Con l’inaugurazione della nuova sede - che avverrà ufficialmente nel mese di gennaio (l’Ateneo definirà a breve la data) - riacquista vivacità e amplia la sua dimensione «scolastica» un buon pezzo di via Fratelli Calvi, vista la presenza nelle vicinanze anche dell’istituto comprensivo Mazzi-Calvi. «Siamo molto contenti e orgogliosi di poter finalmente dare vita a uno spazio che per noi rappresenta un elemento di novità - afferma Michela Pilot, direttore generale dell’Università di Bergamo -. La sede di via Fratelli Calvi è infatti uno spazio concepito secondo un approccio diverso da quello del classico ufficio. I nostri colleghi, che proprio in questi giorni stanno prendendo possesso dei nuovi spazi, approfittando di questi giorni di Natale in cui il carico di lavoro è meno impattante, lavoreranno in un open space, più aperto, dinamico e colorato, senza dimenticare gli spazi più riservati. Sebbene la richiesta di assistenza in presenza non sia più prioritaria in considerazione dell’utilizzo di piattaforme e sistema di e-mail, l’obiettivo resta quello di una migliore accoglienza degli studenti. Sarà uno spazio bellissimo - conclude Pilot - da vedere e da vivere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
università
Politica
Enti locali
Lorenzo Catania
Michela Pilot
Università di Bergamo
Ministero dell'Università e della Ricerca