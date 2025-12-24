UniBg, apre la sede di via Calvi, traslocano segreteria e uffici

L’annuncio arriva a poche ore dalla vigilia di Natale ma guarda a un’altra festività, cioè l’Epifania, al termine della quale l’operatività della sede sarà effettiva. In via Fratelli Calvi i nuovi spazi dedicati a segreteria e uffici dell’Università di Bergamo spalancheranno infatti le porte agli studenti giovedì 8 gennaio. Che per la sua apertura fosse questione di poco tempo era cosa nota, visto il completamento dei lavori di ristrutturazione della palazzina già da diverso tempo, ma ieri è arrivata anche l’ufficialità sulla data tramite i canali social dello stesso Ateneo. Nel nuovo edificio, rimesso a nuovo dall’Università dopo il cantiere di demolizione e ricostruzione, troveranno quindi casa con l’avvio del nuovo anno la segreteria studenti del campus economico-giuridico di via dei Caniana e di quello umanistico, oltre agli uffici Diritto allo Studio, Tasse, Servizi agli studenti con disabilità e del servizio di Counseling psicologico.

Lo stabile al civico 10, strutturato su due corpi, sarà completato da una sala per attività didattiche, conferenze ed eventi e un parcheggio interrato. Un intervento che permetterà di dare maggiore respiro alla fame di spazi dell’Università, in particolare del vicino campus economico-giuridico di via dei Caniana, dal quale proprio in questi giorni è in corso il trasloco degli uffici in via Calvi. Qui, nel cuore della città, nel 2020 l’Ateneo aveva acquistato l’edificio dalla Provincia, che un tempo vi aveva sede (ospitava l’ufficio «Caccia e Pesca»). Un’operazione da circa 8 milioni di euro totali e finanziata al 60% (per 4,6 milioni) dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca. All’interno della graduatoria nazionale prevista dal Fondo, peraltro, l’Università di Bergamo si era classificata al primo posto per la qualità del progetto e nello specifico per il ridotto impatto energetico dell’edificio, grazie all’utilizzo di tecniche di costruzione che rispettano i parametri di sostenibilità ma anche all’impiego di materiali rinnovabili e alla gestione degli impianti tecnologici con sistemi domotici.