UniBg, nuovo polo multifunzionale con servizi per gli studenti e «spazi accessibili» -Foto

Il nuovo polo multifunzionale dell’Università degli Studi di Bergamo in via F.lli Calvi, inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, ha previsto la demolizione e ricostruzione dell’ex edificio. Il progetto architettonico è firmato da Progetto CMR, insieme a Settanta7.

Il complesso si articola in due corpi principali e ospita una sala per attività didattiche ed eventi, uffici amministrativi, spazi per orientamento e segreteria studenti, oltre a un’autorimessa interrata. L’obiettivo è concentrare in un’unica sede funzioni strategiche per l’accoglienza e l’accompagnamento degli studenti, rafforzando la presenza dell’Ateneo nel tessuto urbano.

Edificio sostenibile e accessibile

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, secondo i principi dell’Universal Design: percorsi fluidi, limitazione dei dislivelli ed eliminazione delle barriere architettoniche. Sul fronte ambientale, l’edificio è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), integra sistemi tecnologici avanzati BMS, un involucro ad alte prestazioni energetiche e strategie passive per il controllo dell’irraggiamento solare e l’ottimizzazione della luce naturale. Il risultato è una struttura classificata NZEB (Nearly Zero Energy Building), con elevati livelli di comfort e ridotto impatto ambientale.

Il rettore: «Un modello di campus urbano aperto e a misura di studente»

«Non è soltanto un nuovo edificio, ma uno spazio pensato per accogliere e accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso accademico», ha sottolineato il Rettore Sergio Cavalieri, evidenziando la volontà di rafforzare il legame con la città attraverso ambienti accessibili, sostenibili e funzionali.