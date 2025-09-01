Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025

Università, arriva il Fondo di Finanziamento: 75 milioni per Bergamo

È di 1 miliardo e 147 milioni di euro la quota del Fondo di Finanziamento Ordinario destinato alle università lombarde nel 2025, in aumento del 3,5% rispetto allo scorso anno e del 30,4% rispetto al 2019. A Bergamo destinati 75 milioni di euro.

Un’aula universitaria in una foto di repertorio
Un’aula universitaria in una foto di repertorio

È di 1 miliardo e 147 milioni di euro la quota del Fondo di Finanziamento Ordinario destinato alle università lombarde nel 2025, in aumento del 3,5% rispetto allo scorso anno e del 30,4% rispetto al 2019.

Il ministro dell’università Anna Maria Bernini ha infatti firmato il decreto per ripartire il fondo che prevede un aumento per diversi atenei: del 4,5% per l’università Milano Bicocca con 169.737.520 euro, del 4,9% per il Politecnico con 271.875.842, del 4% per l’università di Brescia (88.071.470) e ancora del 6 % per l’università e per l’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia , ovvero rispettivamente 146.427.150 e 15.037.761.

Il finanziamento per la Statale di Milano è di 322.132.547 euro e per l’università di Bergamo di 75.396.551 euro. «Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita - ha osservato Bernini - . E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l’asse portante di questo percorso».

L’aumento del fondo

«Quest’anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi - ha continuato Bernini -. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l’Italia».

