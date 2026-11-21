Giovedì 26 novembre, dalle 9.30 alle 17 alla Fiera di Bergamo (via Lunga), torna il Career Day dell’Università degli studi di Bergamo, l’appuntamento fisso d’autunno atteso dalle imprese del territorio e dai giovani impegnati a costruire la propria carriera professionale. Promossa e organizzata dall’Ateneo, la giornata ha l’obiettivo di presentare laureande e laureandi, laureate e laureati alle eccellenze del tessuto produttivo bergamasco. Il Career Day si configura così come un hub del lavoro in cui poter incontrare recruiter e professionisti, scoprire opportunità professionali e di tirocinio, fare networking e affrontare primi contatti e colloqui conoscitivi.

A testimoniare l’importanza dell’evento, sono oltre 50 le realtà aziendali e istituzionali coinvolte nell’edizione 2026, preceduta dalla serie di webinar Waiting for Career Day, percorso che ha fornito a studenti e laureati gli strumenti teorici e pratici necessari per aumentare l’attrattività del proprio CV e per proporsi professionalmente ai recruiter.

Per partecipare al Career Day di giovedì 26 è necessario iscriversi sulla piattaforma dedicata dell’Ateneo dove è anche possibile consultare programma della giornata, company profile e opportunità di lavoro e tirocinio già aperte.