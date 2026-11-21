Università di Bergamo, torna il Career Day: oltre 50 aziende alla Fiera
L’EVENTO. Giovedì 26 novembre, dalle 9.30 alle 17, studenti e laureati potranno incontrare i recruiter, sostenere colloqui e scoprire opportunità di lavoro e tirocinio.Lettura meno di un minuto.
Giovedì 26 novembre, dalle 9.30 alle 17 alla Fiera di Bergamo (via Lunga), torna il Career Day dell’Università degli studi di Bergamo, l’appuntamento fisso d’autunno atteso dalle imprese del territorio e dai giovani impegnati a costruire la propria carriera professionale. Promossa e organizzata dall’Ateneo, la giornata ha l’obiettivo di presentare laureande e laureandi, laureate e laureati alle eccellenze del tessuto produttivo bergamasco. Il Career Day si configura così come un hub del lavoro in cui poter incontrare recruiter e professionisti, scoprire opportunità professionali e di tirocinio, fare networking e affrontare primi contatti e colloqui conoscitivi.
A testimoniare l’importanza dell’evento, sono oltre 50 le realtà aziendali e istituzionali coinvolte nell’edizione 2026, preceduta dalla serie di webinar Waiting for Career Day, percorso che ha fornito a studenti e laureati gli strumenti teorici e pratici necessari per aumentare l’attrattività del proprio CV e per proporsi professionalmente ai recruiter.
Per partecipare al Career Day di giovedì 26 è necessario iscriversi sulla piattaforma dedicata dell’Ateneo dove è anche possibile consultare programma della giornata, company profile e opportunità di lavoro e tirocinio già aperte.
«In una fase particolarmente complessa per il sistema produttivo, caratterizzata da difficoltà nel reperimento di personale e competenze adeguate, il Career Day assume un valore ancora più strategico - spiega il Rettore Sergio Cavalieri -: mette in relazione diretta le esigenze delle imprese con i giovani talenti che si affacciano al mondo del lavoro, offrendo alle aziende un’importante opportunità per intercettare nuove professionalità e costruire il proprio futuro».
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