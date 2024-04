«Uno sguardo al voto in Europa e diamo voce ai lavoratori delle aziende in crisi»

Il palco del Primo Maggio darà voce ai lavoratori delle aziende in crisi, come la Treves, ma non solo. Quello della multinazionale è l’ultimo caso: il gruppo francese ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Cazzano Sant’Andrea e i 40 dipendenti rischiano di restare a piedi. I delegati del sito produttivo seriano domani 1° maggio saranno sul palco di Piazza Vittorio Veneto (dalle 11,30), insieme ad altri «colleghi» che si trovano in analoghe situazioni, ai segretari dei sindacati confederali di Bergamo e a Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia, cui toccherà tirare le fila della giornata.

Il mercato del lavoro a Bergamo, seppur confortato dai dati positivi dell’occupazione e della cassa integrazione (in calo a marzo), non è scevro da ombre. E la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil non mancherà di accendere i riflettori sugli elementi di vulnerabilità, con un’attenzione particolare alle vertenze aperte nei luoghi di lavoro della Bergamasca. Dinamiche locali collocate però, alla vigilia del voto dell’8 e 9 giugno, in una cornice più ampia. Non a caso il titolo della festa dei lavoratori quest’anno è «Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale». «Bergamo ha sempre risposto bene al Primo Maggio, e anche quest’anno ci aspettiamo un’ampia partecipazione, che dipenderà molto anche dal meteo», mettono le mani avanti i segretari generali confederali provinciali Marco Toscano della Cgil e Francesco Corna della Cisl, insieme al coordinatore confederale territoriale della Uil Pasquale Papaianni, senza sbilanciarsi sui numeri attesi (l’anno scorso erano stati oltre 2mila i partecipanti). Durante la presentazione del programma (questa volta nella sede Cgil), parlano di una «festa aperta a tutti», ma come sempre senza spot elettorali: «I candidati sono invitati ad ascoltare le ragioni dei sindacati confederali, ma il palco sarà dedicato al lavoro e ai lavoratori».

Da sinistra Francesco Corna (Cisl), Marco Toscano (Cgil) e Pasquale Papaianni (Uil) alla presentazione del Primo Maggio

(Foto di Beppe Bedolis)

I temi della giornata

Con un orizzonte più ampio, che guarda alle imminenti elezioni europee. Il segretario della Cgil Toscano declina l’Europa come grandissima opportunità «anche dal punto di vista del diritto del lavoro», ricordando l’impatto che le direttive europee hanno anche sul territorio. «C’è una missione di democrazia dell’Europa – dice – che passa da un lavoro più equo, dal valore delle organizzazioni sindacali, che danno voce ai lavoratori, e della contrattazione. La sfida europea passa attraverso la garanzia dei diritti e la lotta alle

Lavoro e giustizia sociale non possono prescindere dalla pace. «Può essere garantita dagli organismi sovranazionali, che devono essere messi nelle condizioni di funzionare. La collaborazione tra Paesi genera pace, stabilità», rileva Corna. «C’è bisogno di una politica estera comune che dia all’Unione europea il ruolo di attore principale nella costruzione di vie diplomatiche per la risoluzione dei conflitti, sia in Ucraina sia in Medioriente», concordano Toscano e Papaianni.

Il programma della manifestazione