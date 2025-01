«Uomini e montagna», una serie di podcast con Orobie

Quella di Vitale Bramani non è solo una vicenda declinata al passato. Perché unisci nome e cognome e il risultato dell’acronimo è Vibram, ovvero la suola utilizzata oggi in buona parte delle calzature per l’escursionismo e che, proprio grazie all’alpinista milanese, rimpiazzò negli anni Trenta i vecchi scarponi con i chiodi in ferro fino a quel momento calzati dagli scalatori.

Una rivoluzione nata sulla scorta di una tragedia - quella alla punta Rasica in Val Bregaglia dove sei alpinisti persero la vita bloccati in parete proprio perché non dotati di calzature adeguate - e intrecciata anche alle vicende della parete Fasana al pizzo della Pieve in Valsassina dove lo stesso Bramani aveva aperto la prima via assieme a Eugenio Fasana nel 1925, partecipando sei anni più tardi a un altro episodio tragico quello dei soccorsi agli alpinisti Bruno Cattaneo e Severino Veronelli. Ed è proprio a questo intreccio di storie che è dedicato il primo podcast di Orobie legato a «Uomini e montagne», la serie di reportage che, nel 2025, Orobie dedicherà ad alcune delle più significative montagne lombarde.