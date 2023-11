Urta con l’auto una moto: ragazzo ferito, lui scappa

Il giovane era in sella a una Swm 125 motard ed è stato disarcionato dall’urto provocato da un’utilitaria di colore scuro. Il conducente della vettura non si è fermato a soccorrere il ragazzo, che dopo l’urto è caduto sull’asfalto riportando lesioni a un ginocchio (prognosi di 10 giorni). Il 16enne arrivava da viale Carducci e viaggiava in direzione Curno. Dall’incrocio con via Bellini si è immessa l’auto, che è andata a urtare la ruota posteriore della moto. Il ragazzo ha perso l’equilibrio ed è caduto. È stato soccorso da due automobilisti, mentre il conducente dell’utilitaria si allontanava verso la tangenziale. Per cercare di risalire all’automobilista sta indagando la polizia locale di Bergamo. Si cercano testimoni che abbiano potuto cogliere altri dettagli dell’auto fuggita. Chi avesse visto qualcosa può chiamare al 347.3142282.