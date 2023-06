Vacanze, dal 15 luglio riparte la Freccia della Versilia: ecco gli orari e le fermate

LOMBARDIA. Torna il treno Bergamo-Pisa Centrale, cancellato nel 2020. L’assessore regionale ai Trasporti: «Fino al 10 settembre tutti i sabati e i festivi, poi riprenderà in maniera stabile dal prossimo cambio di orario, a dicembre. Sosta in autunno per lavori sulla linea Pontremolese».