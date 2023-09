Valzer di negozi in centro: in Porta Nuova sbarcano Kfc e pasticceria Morlacchi

l «food» continua a farla da padrone in centro città, confermandosi come il comparto più attrattivo. La notizia più rilevante è lo sbarco a Bergamo del marchio Kfc, che aprirà i battenti al posto del panificio Nessi. Il primo agosto 2021 i fratelli Attilio e Aurelio hanno abbassato per sempre la saracinesca del negozio, che per 70 anni ha portato il nome della famiglia di panificatori in Porta Nuova. Dalla chiusura sono trascorsi poco più di due anni e in questi giorni stanno proseguendo a ritmo serrato i lavori di rifacimento dei locali, ad opera della società «Original Bucket Srl», che per l’appunto gestisce gli store Kfc, la catena di fast food statunitense «Kentucky Fried Chicken» (già presente con punti vendita a Oriocenter, Curno e Dalmine), famosa per il pollo fritto preparato con una ricetta segreta a base di erbe e spezie. Una volta mandato in pensione il forno di Nessi, che ha cotto pizze per decenni, gli operai stanno predisponendo nuove pareti in cartongesso per definire gli spazi suddivisi su 4 piani, che accoglieranno i clienti, presumibilmente a partire da ottobre o novembre.

In Porta Nuova è in arrivo un’altra dolce novità. Nei prossimi mesi sbarcherà in centro la pasticceria Morlacchi di Zanica, che subentra in un locale precedentemente occupato da un «poke», a pochi passi dall’Atalanta Store, su viale Papa Giovanni. I prodotti di Morlacchi, dai lievitati allo speciale torrone, sono conosciuti ben al di fuori dei confini provinciali e l’obiettivo è quello di aprire in città giusto in tempo per il periodo natalizio.

In tema di cibo, a breve verrà inaugurata anche la nuova pizzeria di Gino Sorbillo in via Borfuro, proprio davanti al tribunale, negli spazi precedentemente occupati dalla storica «Bottega del Buongustaio». Il marchio napoletano è presente nelle principali città italiane, ma anche a New York, Miami e Tokyo. E a proposito di marchi della pizza, in viale Papa Giovanni sbarcherà anche l’Antica Pizzeria Da Michele.

Le altre novità

Tra le new entry segnaliamo anche l’insegna Giochi Preziosi, che ha ufficializzato l’apertura a ottobre. Giusto il tempo di prendere le misure del nuovo negozio, che ha sostituito il marchio di abbigliamento Zara, per fidelizzare i nuovi clienti in modo da cavalcare la regalistica del Natale. Come da tradizione è infatti un periodo particolarmente redditizio per le attività che vendono giocattoli e lo store di Bergamo ha il vantaggio di sorgere proprio nei pressi della chiesa di Santa Lucia, dove migliaia di bambini consegnano la letterina con i propri desiderata. Tra le merceologie presenti nel salotto del commercio cittadino, resistono le gioiellerie. Al posto del negozio di abbigliamento «Dev», chiuso nei mesi scorsi dopo aver messo in mostra per anni i marchi di Diego Della Valle, entrerà la gioielleria Cornali. Il marchio, già presente a pochi passi, troverà qui nuovi spazi e una vetrina ad angolo tra via XX Settembre e vicolo Macellerie.