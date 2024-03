Velocità e uso dei telefonini alla guida. «A Bergamo intensificati i controlli»

«È una missione a cui dedichiamo grande attenzione – commenta Gabriella Messina, comandante del Corpo di via Coghetti –. In questi anni ci siamo focalizzati molto sulla prevenzione, anche attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione con i giovani, e sui controlli». Lo raccontano i numeri recenti: nel 2023 sono state 366 le patenti ritirate (una al giorno, in sostanza), contro le 246 del 2022 e le 201 del 2021; quelle ritirate per eccesso di velocità, nel dettaglio, sono state 168 nel 2023 contro le 100 del 2022 e le 77 del 2021. Di conseguenza, crescono anche i punti decurtati: dagli 8.516 del 2021 si è arrivati ai 16.117 del 2023 (quasi raddoppiati), intervallati dai 15.307 del 2022. All’attenzione ci sono i principali fattori che possono portare agli incidenti: «I controlli principali riguardano la velocità, l’uso dei telefonini, l’equipaggiamento dei veicoli a due ruote, la caratteristiche dei mezzi pesanti – spiega Messina –: sono controlli sia sui mezzi sia sui conducenti finalizzati a prevenire incidenti o verificare condotte inappropriate».