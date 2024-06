Verifiche su 1.029 alberi in città: ce ne sono 54 da abbattere

Tre i livelli di indagine: l’inserimento di un ago nel tronco per verificare la resistenza del legno, la tomografia, che è una sorta di ecografia per individuare cavità interne, e la prova di trazione, dove alla pianta viene applicata forza traente per capire se l’apparato radicale tiene. Così, è possibile diagnosticare il possibile cedimento: «I tagli sono già iniziati nelle scorse settimane, come il grande faggio davanti a Palazzo Frizzoni – spiega l’agronomo del Comune di Bergamo Filippo Grasso -. Ne mancano ancora 12 che saranno effettuati a breve. Di questi, alcuni si trovano lungo viale Papa Giovanni e viale Vittorio Emanuele, uno al cimitero monumentale, uno al giardino Roggia Puggia in via Montessori, in via Muzio, in via Pasteur, in viale Muraine, di fronte alla Torre del Galgario. Abbiamo fatto delle verifiche anche a tutti gli alberi dei giardini delle case gestite da MM (le case ex Erp, ndr) e solo una è da abbattere, in via Gabriele Rosa. Il dato emerso dalle indagini è quello che ci aspettavamo, perché siamo andati ad analizzare alberi che già presentavano difetti “visivi”. Analizzare i 39mila alberi presenti in città è impossibile procediamo quindi per priorità».