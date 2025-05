Via Autostrada, slittano i lavori previsti a giugno

Avrebbe dovuto aprire a giugno il cantiere per la riqualificazione di via Autostrada, futuro viale alberato costeggiato da una pista ciclopedonale con sottopasso di collegamento tra i due lati della strada (e due quartieri). Ma la necessità di reperire maggiori risorse rispetto alla cifra preventivata e già a disposizione ha costretto il Comune a rinviare la data di inizio lavori. «Non potrà essere giugno, ma potrebbe essere luglio o settembre, anche in base agli altri cantieri aperti in città» accenna l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini. Che mercoledì porterà in terza Commissione una delibera sul tema.

Il progetto e i lavori

Tecnicamente è lo «schema di convenzione integrativa» a quella del 2015, quando il Comune prendeva accordi con il privato (la società Bruman’s) per il piano di via Autostrada, che ha portato alla costruzione dell’edificio che oggi ospita, tra gli altri, la Coop. La riqualificazione del viale era uno degli standard legati a quel piano urbanistico, mai realizzato, se non per il sottopasso ciclopedonale chiuso da 10 anni. Spiega Valesini: «La percentuale prevista derivante dagli standard di qualità è di 1,3 milioni di euro, ma il tempo è passato. Inoltre su via Autostrada vogliamo fare un lavoro fatto particolarmente bene, per questo servono maggiori risorse. Si tratta della porta di accesso alla città». La cifra è salita a 2,1 milioni di euro, coperti sempre attingendo al piano attuativo: «Abbiamo deciso di utilizzare una quota della percentuale dovuta dall’operatore per il costo di costruzione, che il Comune doveva incassare – spiega l’assessore -. Questa quota parte è relativa all’edificazione dell’albergo che ancora non è stato realizzato, ma l’operatore è disposto ad anticiparla, a copertura della sistemazione di via Autostrada. Questa modifica deve passare in Commissione e Consiglio comunale».

Piano «ex Federici»