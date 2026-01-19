Via Autostrada, spostate le due corsie: traffico intenso ma senza criticità. Off limits Campagnola - Foto e video

Due corsie spostate lunedì 19 gennaio in via Autostrada, uno degli assi più trafficati dell’ingresso sud di Bergamo per il cantiere ormai avviato una settimana fa (il 12 gennaio). Nelle prime ore del mattino il traffico è risultato intenso, ma sostanzialmente in linea con le consuete criticità degli orari di punta, tra le 7.30 e le 9.30. Lo spostamento delle corsie con il completamento della segnaletica e il posizionamento dei new jersey, non ha prodotto rallentamenti significativi, anche se una parte dei flussi si è riversata su via Moroni, in particolare in uscita dalla Grumellina.

La giornata di lunedì rappresenta il vero banco di prova per valutare l’impatto del cantiere, ora posizionato nella parte centrale della carreggiata. Le corsie restano due per senso di marcia, ma risultano più strette e spostate verso l’esterno, una modifica necessaria per consentire la contemporanea circolazione dei veicoli e l’avanzamento dei lavori attorno allo spartitraffico. Possibili disagi sono attesi soprattutto nelle ore di punta serali, anche alla luce dei cantieri del raddoppio ferroviario e della chiusura del ponte di via San Bernardino, che concentrano su questo asse una quota importante di traffico.

«Le due corsie per senso di marcia resteranno sempre garantite – spiega Emilio Pesenti, titolare dell’impresa esecutrice –. Siamo impegnati per ridurre il più possibile i tempi». Nei giorni scorsi sono stati rimossi i guardrail laterali, eliminate le alberature e riasfaltata la sede stradale per consentire lo spostamento delle corsie, con interventi svolti soprattutto in orario serale e notturno. Il primo lotto dei lavori si concluderà a fine marzo. L’intervento complessivo riguarda circa 530 metri di strada e porterà alla trasformazione di via Autostrada in un viale alberato, con piste ciclopedonali e l’apertura del sottopasso ciclopedonale al rondò di via Spino. L’opera, dal valore di 2,1 milioni di euro, è a carico di Bruman’s Srl.

Traffico a Campagnola

Nel frattempo è tornato off limits al traffico l’incrocio tra via Campagnola, via San Giovanni Bosco, via Per Orio e via Gasparini, nel quartiere di Campagnola, dove il cantiere di riqualificazione dell’area è entrato nella sua fase finale. Cinque giorni di stop totale alla circolazione, con la nuova chiusura di via Gasparini e l’accesso bloccato anche da via San Giovanni Bosco (resta garantito il collegamento con via Ferruccio Dall’Orto), per consentire la realizzazione e la posa della passerella ciclopedonale sul torrente Morla.Un intervento che segna l’ultimo passaggio più impattante sulla viabilità dopo mesi di disagi per residenti, commercianti e automobilisti.

I lavori per la posa della passerella ciclopedonale sul torrente Morla