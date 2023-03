Via Baschenis, vi ricordate il benzinaio? Pronto il nuovo rondò, cambia la viabilità - Foto

Un solo intervento per risolvere contemporaneamente ben due problemi di viabilità, snellendo il traffico della zona e favorendo il passaggio degli autobus della Linea C al vicino incrocio con le vie Previtali e San Bernardino. Tra le vie Palazzolo e Baschenis sta prendendo forma una nuova rotatoria, realizzata nel punto in cui qualche anno fa veniva demolito l’ex distributore di benzina. L’intervento, avviato a novembre e dal valore di mezzo milione di euro, è alle battute conclusive. L’opera è pronta e gli automobilisti bergamaschi hanno già imparato a conoscerla, visto che il nuovo riassetto obbliga tutte le auto in arrivo da largo Tironi a immettersi nella rotonda.