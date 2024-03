Via Carducci, slittati i lavori: dureranno due settimane

I percorsi alternativi

Il Comune di Bergamo, che nei giorni scorsi ha emanato un’ordinanza ad hoc, suggerisce dei percorsi alternativi per entrare e uscire dalla città. Per gli automobilisti diretti verso il centro dalla statale Briantea, c’è la doppia opzione di via San Bernardino (prendendo un tratto di asse interurbano) o di Loreto (prendendo poi via XXIV Maggio o via Broseta); chi deve invece uscire da Bergamo, da via San Giorgio, può optare per via Autostrada, via dei Caniana e via Moroni, oppure via Palma il Vecchio e via Broseta.