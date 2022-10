Via Novelli, parla Alessandro Patelli: «Mi sono spaventato e ho reagito d’istinto per difendermi»

«Volevo dire solo questo: non voglio giustificarmi per quello che ho fatto, ma non volevo fare del male a nessuno. Mi sono spaventato e ho reagito d’istinto per difendermi. Ho fatto un danno, ho rovinato due famiglie e questo non me lo perdonerò mai». Alessandro Patelli prende la parola alla fine dell’udienza che chiude ufficialmente l’istruttoria dibattimentale del processo che lo vede imputato per l’omicidio del tunisino Marwen Tayari, avvenuto l’8 agosto 2021 in via Novelli a Bergamo. Lo fa per rendere dichiarazioni spontanee. Non si sottopone all’esame «perché non mi sento sicuro di rispondere alle domande del pubblico ministero, perché quando mi interrogò io gli dissi tutto ma mi sembrò che a lui non interessasse».